Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину

Немецкий канцлер Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, среди прочего они обсудили транзит газа через Украину, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Стороны обсудили тематику переговоров по транзиту, участие в которых принимают представители Москвы, Киева и Брюсселя.

Кроме того, Путин и Меркель затронули вопрос разведения вооруженных сил в Донбассе, урегулирование ситуации на Украине, а также выполнение Минских договоренностей.

Действующий контракт на транзит газа через Украину истекает 31 декабря. Стороны еще не договорились об условиях нового соглашения.