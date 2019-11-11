Последнее обновление: 11.11.2019 22:37

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину

Категории: Украина Газ

Немецкий канцлер Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, среди прочего они обсудили транзит газа через Украину, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Стороны обсудили тематику переговоров по транзиту, участие в которых принимают представители Москвы, Киева и Брюсселя.

Кроме того, Путин и Меркель затронули вопрос разведения вооруженных сил в Донбассе, урегулирование ситуации на Украине, а также выполнение Минских договоренностей.

Действующий контракт на транзит газа через Украину истекает 31 декабря. Стороны еще не договорились об условиях нового соглашения.

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