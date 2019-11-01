Рада Украины приняла закон об отделении газотранспортной системы от «Нафтогаза»

Верховная Рада Украины в четверг приняла закон, которым предусматривается отделение газотранспортной системы Украины (ГТС) от Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» (анбандлинг), при этом объект по-прежнему останется в собственности государства.

За соответствующий проект закона проголосовал 341 народный депутат при необходимом минимуме 226 голосов, передает УНИАН.

Докладывая по законопроекту, народный депутат, глава комитета по вопросам энергетики Андрей Герус сообщил, что целью закона является выполнение обязательств Украины по отделению деятельности по транспортировке природного газа, электрической энергии и обеспечение деятельности оператора газотранспортной системы, оператора системы передачи, согласно Протоколу о присоединении Украины к договору о создании Энергетического сообщества, а также с учетом соответствующих положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

«Проектом закона предусматривается внесение изменений в 10 законов Украины. При подготовке законопроекта ко второму чтению поступило 169 предложений от народных депутатов», - сказал Герус.

Законопроект предлагает создание независимого оператора ГТС по утвержденной модели ISO (Independent System Operator).