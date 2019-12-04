Путин назвал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми

Транзит газа через Украину может продолжиться и после завершения текущего контракта, однако сейчас те условия, которые выдвигает Киев, для Москвы неприемлемы.

Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РБК.

«Мы готовы сохранить украинский газ. Мы ведем сейчас переговоры об этом в Вене, это никакой не секрет. Правда, возможные условия, которые нам пока предлагают украинские транзитеры, они экономически неприемлемы для нас», — сказал российский президент.

В то же время он заметил, что Москва рассчитывает на возможность добиться изменения этой ситуации. Он предположил, что требования Киева — это «запросная позиция» и в дальнейшем все же удастся согласовать иные цены на транзит.

О том, что условия Украины по новым транзитным тарифам не могут быть приняты Россией, до этого заявил и глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Вопросов достаточно много, в том числе это вопросы, которые касаются матрицы тарифов. Это очень-очень высокие тарифы, серьезно значительно выше действующего тарифа, по которому мы сейчас транзитируем газ через территорию Украины», — говорил он.

Срок действия контракта на транзит газа между Россией и Украиной завершается 31 декабря.