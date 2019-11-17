Оппозиция фиксирует более 600 нарушений на выборах в Беларуси

На парламентских выборах в Беларуси, проходящих в воскресенье, 17 ноября, наблюдатели со стороны оппозиции зафиксировали более 630 нарушений.

Таковы цифры, опубликованные на сайте кампании наблюдения за ходом голосования "Право выбора", причем большинство - около 40 процентов - нарушений составляет несоответствие количества проголосовавших в протоколе комиссии данным наблюдателя. В 30 процентах случаев председателем участковой комиссии не обеспечено надлежащее хранение ящика досрочного голосования, передает DW.

Однако наибольшее опасение наблюдателей вызывает практика досрочного голосования, создающая, по их мнению, широкие возможности для использования административного ресурса и других манипуляций. Так, в отчете, подготовленном общественным объединением "Белорусский хельсинкский комитет" и правозащитным центром "Весна", отмечается, что в 2019 году в досрочном голосовании приняли участие рекордные 35,77 процента избирателей.

"В ряде случаев организация участия избирателей в досрочном голосовании носила характер принуждения, под угрозой наступления для них негативных последствий за отказ от участия в досрочном голосовании. 30 процентов наблюдателей отмечали, что фиксировали факт принуждения избирателей к участию в досрочном голосовании (для сравнения: в 2016 году 18 процентов)", - говорится в отчете.

Кампания "Право выбора" также пишет о "принуждении к досрочному голосованию" среди "студентов, учащихся, лиц, проживающих в общежитиях, членов трудовых коллективов", а также о "прямой фальсификации числа проголосовавших, когда цифры участковой избирательной комиссии (УИК) в разы отличались от данных подсчета наблюдателей". Досрочное голосование, по мнению организаторов кампании, использовалось для безусловного преодоления 50-процентного барьера явки на избирательные участки.

В Беларуси, которую в Евросоюзе называют последней диктатурой Европы, около 7 млн граждан, обладающих правом голоса, выбирают 110 депутатов Национального собрания, на которые претендуют около 500 кандидатов, в основном независимые. В Беларуси отсутствуют классические партийные блоки, за последние 20 лет в стране не было зарегистрировано ни одной новой политической партии.

Вся власть сконцентрирована вокруг президента Беларуси Александра Лукашенко, который с помощью нынешних досрочных парламентских выборов желает еще больше укрепить свои позиции в преддверии запланированных на 2020 год президентских выборов. Лукашенко правит Беларусью уже 25 лет - дольше, чем любой другой руководитель в Европе.