Последнее обновление: 17.11.2019 09:11

За 5 дней в Беларуси досрочно проголосовали 35,77% избирателей

В ходе досрочного голосования на выборах депутатов нижней палаты белорусского парламента за 5 дней проголосовали 35,77% избирателей, сообщил ЦИК РБ.

В рейтинге досрочников лидирует Гомельская область с 39,41% проголосовавших избирателей. Далее следуют Могилевская область с 39,11% избирателей, Витебская –38,26%, Минская – 37,49%, Гродненская – 36,50%, Брестская – 33,67%, Минск – 28,56%.

Всего в списки избирателей включено 6 866 269 человек.

Досрочное голосование продлится по 16 ноября. Основной день голосования на выборах – 17 ноября.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Октябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Ноябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование