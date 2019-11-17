За 5 дней в Беларуси досрочно проголосовали 35,77% избирателей

В ходе досрочного голосования на выборах депутатов нижней палаты белорусского парламента за 5 дней проголосовали 35,77% избирателей, сообщил ЦИК РБ.

В рейтинге досрочников лидирует Гомельская область с 39,41% проголосовавших избирателей. Далее следуют Могилевская область с 39,11% избирателей, Витебская –38,26%, Минская – 37,49%, Гродненская – 36,50%, Брестская – 33,67%, Минск – 28,56%.

Всего в списки избирателей включено 6 866 269 человек.

Досрочное голосование продлится по 16 ноября. Основной день голосования на выборах – 17 ноября.