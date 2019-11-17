Последнее обновление: 17.11.2019 15:51

Лукашенко надеется на признание Западом итогов парламентских выборов

Лукашенко надеется на то, что Запад признает итоги нынешних парламентских выборов в Беларуси.

"Честно скажу: до этих выборов я знал, какое будет их решение. Сейчас не знаю. Они его вырабатывают, смотрят на эти выборы. Это уже прогресс, что они не приехали с заранее подготовленной болванкой, что выборы плохие, мы их не признаем», - заявил Лукашенко.

«Сейчас другая ситуация. Они поняли, что Беларусь - это центр Европы, и никуда не денешься. И что надо, чтобы она была мирной, не создавала никому проблем и так далее. Дело абсолютно не в миротворчестве. Это был повод просто, чтобы выйти из этой дури. Им надо было выйти, нужен был повод. Спасибо, мы готовы сотрудничать", - добавил он.

Отвечая на уточняющий вопрос, как он прореагирует, если на Западе в очередной раз не признают парламентские выборы, Лукашенко сказал: "Это их право. Я буду весьма разочарован в их ангажированности".

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