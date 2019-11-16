В Минске запустили избирательную «карусель» и избавляются от свидетелей

Движение «За свободу» сообщает, что их наблюдателей удаляют за то, что те делают свою работу. В частности, во время досрочного голосования с избирательных участков по Минскому Восточному округу №107 удалили пятерых наблюдателей.

Они просто выполняли свою работу, считают в движении «За свободу», чьи наблюдатели сообщали о серьёзных нарушениях в ходе выборов. Представители движения «За свободу» фиксировали четырёхкратное завышение явки избирателей на пяти участках округа и заявляли о шестикратной фальсификации явки на участке №565.

Наблюдатели четырёх избирательных участков для проверки фактов нарушения вызывали правоохранителей. Но милиционеры отказывались выполнять свои служебные обязанности и угрожали наблюдателям административной ответственностью за ложный вызов, сообщает телеграм-канал Компромат Беларусь

Например, наблюдатель участка № 568 Андрей Рогов вызвал милиционера, чтобы тот провёл проверку возможного превышения явки в 6,5 раз. Прибывший на место правоохранитель заявил, что сообщит результаты проверки уже после выборов, после чего на Рогова составили протокол за оскорбление председателя участковой комиссии и вывели с избирательного участка.

Известно, что кроме Рогова с участков удалили и других наблюдателей: Евгения Балтрамуна - за фото пломбы избирательной урны, Владимира Шило — за разговор с международными наблюдателями, Олега Корбана — по просьбе провластных наблюдателей, Анну Толчикову — за передачу информации о фальсификациях журналистам.

Лидер движения «За свободу» Юрий Губаревич объяснил, почему происходят массовые удаления наблюдателей: «Наблюдателей удаляют из-за их активности, и желанием избавиться от свидетелей: появилась информация, что запустили очередную избирательную «карусель».