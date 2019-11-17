Последнее обновление: 17.11.2019 13:22

Лукашенко: «Нарушителей» на избирательных участках ждет расправа

После окончания выборов в парламент Лукашенко заявил, что «разберется» со всеми «нарушителями» порядка на избирательных участках.

"Проведем выборы и разберемся с этими случаями", - заявил Лукашенко, добавив, что поручил пресекать прецеденты и провокации.

Он назвал бойцами видимого фронта членов избирательных комиссий, поскольку им приходится работать в непростых условиях, сталкиваться с провокациями.

"Мы все эти случаи задокументировали и с этими людьми разберемся по закону. Сейчас не хочу создавать проблем, поскольку потом некоторые могут сказать, мол, этот диктатор наклонил общество, людей, что-то не давал делать и прочее... С ними мы разберемся. Вот проведем выборы - и разберемся", - пригрозил белорусский правитель.

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