Лишенные регистрации кандидаты сожгли перед зданием ЦИК Беларуси свои удостоверения

Представители гражданской кампании «Европейская Беларусь», баллотировавшиеся в нижнюю палату белорусского парламента, но снятые с выборов, сожгли удостоверения кандидатов возле входа в Центризбирком на площади Независимости в Минске.

Также было сожжено несколько удостоверений доверенных лиц экс-кандидатов, сообщает Белапан.

Организаторы акции призвали всех независимых кандидатов последовать их примеру и сняться с «фальшивых выборов».

На площадь Независимости пришли около 70 человек — участников прошедшей перед этим на площади Свободы акции «Встреча свободных людей».

Также, в субботу вечером на Зыбицкой прошла предвыборная акция кандидатов в депутаты, представляющих «Молодежный блок». Она имела формат свободного микрофона, выступали также музыканты. Собравшиеся обсуждали новый закон об отсрочках, антинаркотическое законодательство, распределение студентов, отъезд молодежи за рубеж, другие темы.