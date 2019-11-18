В новом парламенте Беларуси не будет оппозиционеров

Белорусские власти отказались пропустить представителей оппозиции или независимых представителей граждан в состав нового парламента.

ЦИК РБ отчитался о какой-то фантастической явке в 77,22%, хотя злые языки утверждают, что на самом деле реальная явка даже с учетом досрочного голосования не превысила 20% (это означает, что выборы не состоялись). Таким образом, в воскресенье на избирательные участки пришли 41,45% избирателей. Всего в списки избирателей включено 6 866 269 человек.

Участки закрылись в 20:00 в воскресенье, но спустя примерно 6 часов, то есть к 2 часам ночи 18 ноября ЦИК РБ обработал львиную долю из попавших вчера в урны 2,846 млн. бюллетеней и опубликовал «предварительный» список депутатов нижней палаты парламента:

Брестская область

Брестский-Западный избирательный округ №1 - Леонид Брич

Брестский-Центральный №2 - Марина Васько

Брестский-Восточный №3 - Анатолий Дашко

Брестский-Пограничный №4 - Евгений Зайцев

Барановичский-Западный №5 - Игорь Хлобукин

Барановичский-Восточный №6 - Павел Попко

Барановичский сельский №7 - Людмила Жолнерчик

Беловежский №8 - Жанна Стативко

Пружанский №9 - Александр Левчук

Днепро-Бугский №10 - Светлана Бартош

Ивацевичский №11 - Наталья Голуб

Кобринский №12 - Василий Демидович

Лунинецкий №13 - Анатолий Насеня

Пинский городской №14 - Александр Омельянюк

Пинский сельский №15 - Валентина Бегеба

Столинский №16 - Александр Боболович

Витебская область

Витебский-Горьковский избирательный округ №17 - Виктор Николайкин

Витебский-Чкаловский №18 - Татьяна Автухова

Витебский-Железнодорожный №19 - Светлана Горваль

Витебский-Октябрьский №20 - Алексей Егоров

Городокский №21 - Ирина Полякова

Докшицкий №22 - Владимир Андрейченко

Лепельский №23 - Игорь Мартынов

Новополоцкий №24 - Денис Карась

Оршанский городской №25 - Инна Крачек

Оршанский-Днепровский №26 - Виталий Васюков

Полоцкий городской №27 - Светлана Одинцова

Полоцкий сельский №28 - Николай Шевчук

Поставский №29 - Павел Сильчёнок

Сенненский №30 - Александр Дубов

Гомельская область

Гомельский-Юбилейный избирательный округ №31 - Виталий Уткин

Гомельский-Сельмашевский №32 - Александр Данченко

Гомельский-Центральный №33 - Андрей Злотников

Гомельский-Советский №34 - Ирина Довгало

Гомельский-Промышленный №35 - Александр Машкаров

Гомельский-Новобелицкий №36 - Ольга Креч

Гомельский сельский №37 - Игорь Завалей

Буда-Кошелевский №38 - Николай Васильков

Житковичский №39 - Ирина Кралевич

Жлобинский №40 - Игорь Волков

Калинковичский №41 - Евгений Адаменко

Мозырский №42 - Валентина Назаренко

Полесский №43 - Леонид Писаник

Речицкий №44 - Сергей Стельмашок

Рогачевский №45 - Сергей Кравцов

Светлогорский №46 - Игорь Тавтын

Хойникский №47 - Жанна Чернявская

Гродненская область

Волковысский избирательный округ №48 - Павел Поконечный

Гродненский-Занеманский №49 - Ирина Луканская

Гродненский-Октябрьский №50 - Елена Потапова

Гродненский-Центральный №51 - Лилия Кирьяк

Гродненский-Ленинский №52 - Тамара Долгошей

Гродненский сельский №53 - Александр Аутко

Ивьевский №54 - Александр Маркевич

Лидский №55 - Валерий Мицкевич

Неманский №56 - Владимир Синяк

Замковый №57 - Александр Сонгин

Слонимский №58 - Валентин Семеняко

Сморгонский №59 - Виктор Свилло

Щучинский №60 - Павел Михалюк

Минская область

Березинский избирательный округ №61 - Игорь Лавриненко

Борисовский городской №62 - Александр Шипуло

Борисовский сельский №63 - Лилия Ананич

Жодинский №64 - Валерий Стрельченок

Пуховичский №65 - Олег Белоконев

Копыльский №66 - Людмила Нижевич

Слуцкий №67 - Валентина Ражанец

Солигорский городской №68 - Андрей Струневский

Солигорский сельский №69 - Юлия Мурина

Столбцовский №70 - Иван Мамайко

Дзержинский №71 - Александр Саракач

Молодечненский городской №72 - Людмила Кананович

Молодечненский сельский №73 - Олег Семенчук

Вилейский №74 - Ирина Супранович

Логойский №75 - Петр Вабищевич

Сеницкий №76 - Людмила Подлужная

Заславский №77 - Валентина Курсевич

Могилевская область

Бобруйский-Ленинский избирательный округ №78 - Ирина Рынейская

Бобруйский-Первомайский №79 - Вера Широкая

Бобруйский сельский №80 - Владимир Гацко

Быховский №81 - Сергей Сыранков

Горецкий №82 - Елена Колеснева

Кричевский № 83 - Владимир Азаренко

Могилевский-Ленинский №84 - Игорь Марзалюк

Могилевский-Центральный №85 - Людмила Здорикова

Могилевский-Октябрьский №86 - Ольга Петрашова

Могилевский-Промышленный №87 - Александр Масейков

Могилевский сельский №88 - Наталья Тарасенко

Осиповичский №89 - Светлана Шутова

Шкловский №90 - Андрей Ганчук

Минск

Шабановский избирательный округ №91 - Галина Лагунова

Автозаводской №92 - Александр Гранковский

Васнецовский №93 - Марина Шкроб

Свислочский №94 - Валерий Воронецкий

Купаловский №95 - Татьяна Сайганова

Чкаловский №96 - Андрей Савиных

Октябрьский №97 - Сергей Клишевич

Грушевский №98 - Людмила Макарина-Кибак

Юго-Западный №99 - Игорь Комаровский

Есенинский №100 - Оксана Гайдук

Каменногорский №101 - Анна Старовойтова

Западный №102 - Марина Ленчевская

Пушкинский №103 - Василий Панасюк

Кальварийский №104 - Мария Василевич

Старовиленский №105 - Светлана Любецкая

Коласовский №106 - Сергей Дик

Восточный №107 - Геннадий Давыдько

Калиновский №108 - Олег Гайдукевич

Уручский №109 - Иван Гордейчик

Партизанский №110 - Тенгиз Думбадзе.