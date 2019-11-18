В новом парламенте Беларуси не будет оппозиционеров

Белорусские власти отказались пропустить представителей оппозиции или независимых представителей граждан в состав нового парламента.
ЦИК РБ отчитался о какой-то фантастической явке в 77,22%, хотя злые языки утверждают, что на самом деле реальная явка даже с учетом досрочного голосования не превысила 20% (это означает, что выборы не состоялись). Таким образом, в воскресенье на избирательные участки пришли 41,45% избирателей. Всего в списки избирателей включено 6 866 269 человек.
Участки закрылись в 20:00 в воскресенье, но спустя примерно 6 часов, то есть к 2 часам ночи 18 ноября ЦИК РБ обработал львиную долю из попавших вчера в урны 2,846 млн. бюллетеней и опубликовал «предварительный» список депутатов нижней палаты парламента:
Брестская область
Брестский-Западный избирательный округ №1 - Леонид Брич
Брестский-Центральный №2 - Марина Васько
Брестский-Восточный №3 - Анатолий Дашко
Брестский-Пограничный №4 - Евгений Зайцев
Барановичский-Западный №5 - Игорь Хлобукин
Барановичский-Восточный №6 - Павел Попко
Барановичский сельский №7 - Людмила Жолнерчик
Беловежский №8 - Жанна Стативко
Пружанский №9 - Александр Левчук
Днепро-Бугский №10 - Светлана Бартош
Ивацевичский №11 - Наталья Голуб
Кобринский №12 - Василий Демидович
Лунинецкий №13 - Анатолий Насеня
Пинский городской №14 - Александр Омельянюк
Пинский сельский №15 - Валентина Бегеба
Столинский №16 - Александр Боболович
Витебская область
Витебский-Горьковский избирательный округ №17 - Виктор Николайкин
Витебский-Чкаловский №18 - Татьяна Автухова
Витебский-Железнодорожный №19 - Светлана Горваль
Витебский-Октябрьский №20 - Алексей Егоров
Городокский №21 - Ирина Полякова
Докшицкий №22 - Владимир Андрейченко
Лепельский №23 - Игорь Мартынов
Новополоцкий №24 - Денис Карась
Оршанский городской №25 - Инна Крачек
Оршанский-Днепровский №26 - Виталий Васюков
Полоцкий городской №27 - Светлана Одинцова
Полоцкий сельский №28 - Николай Шевчук
Поставский №29 - Павел Сильчёнок
Сенненский №30 - Александр Дубов
Гомельская область
Гомельский-Юбилейный избирательный округ №31 - Виталий Уткин
Гомельский-Сельмашевский №32 - Александр Данченко
Гомельский-Центральный №33 - Андрей Злотников
Гомельский-Советский №34 - Ирина Довгало
Гомельский-Промышленный №35 - Александр Машкаров
Гомельский-Новобелицкий №36 - Ольга Креч
Гомельский сельский №37 - Игорь Завалей
Буда-Кошелевский №38 - Николай Васильков
Житковичский №39 - Ирина Кралевич
Жлобинский №40 - Игорь Волков
Калинковичский №41 - Евгений Адаменко
Мозырский №42 - Валентина Назаренко
Полесский №43 - Леонид Писаник
Речицкий №44 - Сергей Стельмашок
Рогачевский №45 - Сергей Кравцов
Светлогорский №46 - Игорь Тавтын
Хойникский №47 - Жанна Чернявская
Гродненская область
Волковысский избирательный округ №48 - Павел Поконечный
Гродненский-Занеманский №49 - Ирина Луканская
Гродненский-Октябрьский №50 - Елена Потапова
Гродненский-Центральный №51 - Лилия Кирьяк
Гродненский-Ленинский №52 - Тамара Долгошей
Гродненский сельский №53 - Александр Аутко
Ивьевский №54 - Александр Маркевич
Лидский №55 - Валерий Мицкевич
Неманский №56 - Владимир Синяк
Замковый №57 - Александр Сонгин
Слонимский №58 - Валентин Семеняко
Сморгонский №59 - Виктор Свилло
Щучинский №60 - Павел Михалюк
Минская область
Березинский избирательный округ №61 - Игорь Лавриненко
Борисовский городской №62 - Александр Шипуло
Борисовский сельский №63 - Лилия Ананич
Жодинский №64 - Валерий Стрельченок
Пуховичский №65 - Олег Белоконев
Копыльский №66 - Людмила Нижевич
Слуцкий №67 - Валентина Ражанец
Солигорский городской №68 - Андрей Струневский
Солигорский сельский №69 - Юлия Мурина
Столбцовский №70 - Иван Мамайко
Дзержинский №71 - Александр Саракач
Молодечненский городской №72 - Людмила Кананович
Молодечненский сельский №73 - Олег Семенчук
Вилейский №74 - Ирина Супранович
Логойский №75 - Петр Вабищевич
Сеницкий №76 - Людмила Подлужная
Заславский №77 - Валентина Курсевич
Могилевская область
Бобруйский-Ленинский избирательный округ №78 - Ирина Рынейская
Бобруйский-Первомайский №79 - Вера Широкая
Бобруйский сельский №80 - Владимир Гацко
Быховский №81 - Сергей Сыранков
Горецкий №82 - Елена Колеснева
Кричевский № 83 - Владимир Азаренко
Могилевский-Ленинский №84 - Игорь Марзалюк
Могилевский-Центральный №85 - Людмила Здорикова
Могилевский-Октябрьский №86 - Ольга Петрашова
Могилевский-Промышленный №87 - Александр Масейков
Могилевский сельский №88 - Наталья Тарасенко
Осиповичский №89 - Светлана Шутова
Шкловский №90 - Андрей Ганчук
Минск
Шабановский избирательный округ №91 - Галина Лагунова
Автозаводской №92 - Александр Гранковский
Васнецовский №93 - Марина Шкроб
Свислочский №94 - Валерий Воронецкий
Купаловский №95 - Татьяна Сайганова
Чкаловский №96 - Андрей Савиных
Октябрьский №97 - Сергей Клишевич
Грушевский №98 - Людмила Макарина-Кибак
Юго-Западный №99 - Игорь Комаровский
Есенинский №100 - Оксана Гайдук
Каменногорский №101 - Анна Старовойтова
Западный №102 - Марина Ленчевская
Пушкинский №103 - Василий Панасюк
Кальварийский №104 - Мария Василевич
Старовиленский №105 - Светлана Любецкая
Коласовский №106 - Сергей Дик
Восточный №107 - Геннадий Давыдько
Калиновский №108 - Олег Гайдукевич
Уручский №109 - Иван Гордейчик
Партизанский №110 - Тенгиз Думбадзе.