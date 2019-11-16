В Бобруйске снят с выборов кандидат в депутаты от ОГП

Окружная избирательная комиссия Бобруйского-Ленинского избирательного округа №78 лишила регистрации кандидатом в депутаты нижней палаты парламента члена Объединенной гражданской партии Александра Комара.

Как сообщила пресс-секретарь ОГП Анна Красулина, решение было принято 15 ноября на основании ряда якобы произошедших нарушений с участием как самого Комара, так и его доверенных лиц, включая разговоры «на повышенных тонах», проверку правильности опечатывания урны», «некорректного поведения».

Округ, по которому избрался Комар, включен в кампанию наблюдения «Право выбора», что объясняет желание местного избиркома избавиться от самого Комара и его доверенных лиц.

Как сообщила лидер ОГП в Бобруйске Галина Смирнова, после снятия Комара, наблюдателям заявили, что будут проверены все протоколы на выдвижение наблюдателей.

«Мы расцениваем это как давление на наблюдателей», - заявила Смирнова.

По ее мнению, снятие Комара и резкая реакция на наблюдателей объясняется давлением «на работников предприятий, которых гонят на досрочное голосование».

«Все жалобы наблюдателей игнорируются, но тут же ответно пишется жалоба на них, которая и принимается комиссией», - сообщила Смирнова. – «В общем, доверенные лица "слишком много требовали от комиссии" - соблюдать закон. И предупреждали об ответственности за фальсификацию выборов».

Ранее, местная газета «Бабруйскае жыццё» опубликовала предвыборную программу в отцензурированном виде. Оттуда были изъяты слова «С Лукашенко у страны нет будущего. Он завел страну в тупик».