Последнее обновление: 16.11.2019 13:44

Наблюдатели: Комиссии «рекордными темпами» завышают явку на выборах в Беларуси

За четыре дня досрочного голосования на выборах депутатов Палаты представителей наблюдатели кампании «Право выбора» зафиксировали 353 нарушения избирательного законодательства.

Об этом сообщил зампред Партии БНФ Алексей Янукевич, сообщает Белапан.

Он отметил, что по-прежнему преобладают такие нарушения, как ненадлежащее обеспечение сохранности урн для досрочного голосования, а также расхождение числа проголосовавших, указанное в протоколах комиссий, с данными наблюдателей. По факту этих и иных нарушений за четыре дня голосования подано 204 жалобы.

По словам Янукевича, комиссии «рекордными темпами» завышают явку избирателей на участки. Он напомнил, что, по данным ЦИК, за четыре дня явка по всей стране составила 27,5%, но в округах, где присутствуют представители кампании «Право выбора», «наблюдатели насчитали гораздо меньше».

«Самая низкая цифра в Гомельском-Центральном округе № 33, там явка за четыре дня составила 8,9%, а по данным комиссий — 14,8%, то есть также значительно ниже, чем в целом дает госпожа Ермошина, — отметил пресс-секретарь наблюдательной кампании. — Самая высокая явка — 18,5% — зафиксирована в Коласовском округе № 106 в Минске, куда очень интенсивно идут голосовать из общежитий студенты. Они свидетельствуют, что их фактически принуждают, очень настойчиво заинтересовывают».

Кампания наблюдения «Право выбора» сформирована восемью политическими и общественными структурами: Объединенной гражданской партией, Белорусской социал-демократической партией (Грамада), Белорусской партией «Зеленые», Партией БНФ, оргкомитетами по созданию партии «Белорусская христианская демократия» и Партии свободы и прогресса, движением «За Свободу» и независимым профсоюзом РЭП.

Представители кампании осуществляют тотальное наблюдение на всех участках девяти округов во всех областных центрах, Минске и Бобруйске (Брестский-Восточный № 3, Витебский-Чкаловский № 18, Гомельский-Центральный № 33, Гродненский-Центральный № 51, Бобруйский-Ленинский № 78, Могилевский-Ленинский № 84, Могилевский-Центральный № 85, в Минске — Пушкинский № 103 и Коласовский № 106).

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