Последнее обновление: 01.10.2019 10:02

МАРТ РБ установил тариф на прокачку нефти по новому маршруту

Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило тариф на услугу по транспортировке нефти по магистральному трубопроводу по маршрутному направлению «Унеча (Высокое) – Полоцк – Невель», следует из постановления ведомства №79 от 27 сентября 2019 года.

«Установить тариф на услугу по транспортировке нефти по магистральному трубопроводу открытого акционерного общества «Гомельтранснефть Дружба», расположенному на территории Республики Беларусь, по маршрутному направлению «Унеча (Высокое) – Полоцк – Невель» в размере 191,2 российского рубля за 1 тонну нетто (без налога на добавленную стоимость)», - говорится в документе.

Постановление вступает в силу с 1 октября 2019 года и действует до 1 июня 2020 года.

Как сообщалось, с 1 октября 2019 года Гомельтранснефть Дружба поглощает предприятие Полоцктранснефть Дружба.

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