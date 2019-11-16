За 4 дня в Беларуси досрочно проголосовала 27,5% избирателей

В ходе досрочного голосования на выборах депутатов нижней палаты белорусского парламента за 4 дня проголосовали 27,5% избирателей.

Данные за 4 дня досрочного голосования опубликованы на сайте ЦИК РБ.

В рейтинге досрочников лидирует Гомельская область с 29,96% проголосовавших избирателей. Далее следуют Могилевская область с 29,48% избирателей, Витебская –29,43%, Минская – 28,65%, Гродненская – 27,24%, Брестская – 26,14%, Минск – 23,05%.

Всего в списки избирателей включено 6 866 269 человек.

Досрочное голосование продлится по 16 ноября. Основной день голосования на выборах – 17 ноября.