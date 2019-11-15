Последнее обновление: 15.11.2019 09:17

Европарламент не будет наблюдать за выборами в Беларуси

Европейский парламент не будет наблюдать за парламентскими выборами в Беларуси, говорится в официальном заявлении Европарламента, опубликованном в четверг, 14 ноября.

В заявлении отмечается, что никто из депутатов не получал полномочия наблюдать за или комментировать выборы в нижнюю палату парламента Беларуси от имени всего Европарламента.

Таким образом, если кто-то из евродепутатов примет решение наблюдать за избирательным процессом в Беларуси, это будет его личным решением и ни при каких обстоятельствах такой депутат не будет представлять точку зрения или позицию Европейского парламента.

Выборы в нижнюю палату парламента пройдут 17 ноября.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Октябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Ноябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование