Европарламент не будет наблюдать за выборами в Беларуси

Европейский парламент не будет наблюдать за парламентскими выборами в Беларуси, говорится в официальном заявлении Европарламента, опубликованном в четверг, 14 ноября.

В заявлении отмечается, что никто из депутатов не получал полномочия наблюдать за или комментировать выборы в нижнюю палату парламента Беларуси от имени всего Европарламента.

Таким образом, если кто-то из евродепутатов примет решение наблюдать за избирательным процессом в Беларуси, это будет его личным решением и ни при каких обстоятельствах такой депутат не будет представлять точку зрения или позицию Европейского парламента.

Выборы в нижнюю палату парламента пройдут 17 ноября.