Ермошина: Наблюдатель, предотвративший вброс бюллетеней, совершил злостное нарушение

Наблюдатель, перехвативший возле урны девушку с пачкой бюллетеней, должен быть лишен аккредитации.

Такое мнение высказала глава ЦИК РБ Лидия Ермошина в Минске 14 ноября во время досрочного голосования на выборах в нижнюю палату парламента.

На вопрос БелаПАН, будет ли ЦИК проводить проверку произошедшего, она ответила:

«Я думаю, что самая главная проверка — это лишение данного наблюдателя аккредитации. Он совершил злостное нарушение закона и гражданского, и избирательного. Во-первых, никого нельзя снимать — ни девушек, ни юношей, — без их согласия. Снимать на избирательном участке можно только с согласия председателя участковой комиссии. Он не сделал ничего этого. Нельзя вертеться около ящика для голосования. И тем более нельзя требовать что-либо у граждан. Он что, участковый оперуполномоченный, чтобы ему демонстрировали, что у них находится в руках?», - заявила Ермошина, комментируя инцидент

По словам Ермошиной, все, что совершил наблюдатель, — «это просто недопустимо». Она полагает, что участковая избирательная комиссия даст надлежащую оценку его действиям, передает Белапан.

«Если же говорить о том, что у нее была пачка, то мы не знаем, что у нее было в руках. И избирательная комиссия, если мы говорим о вопиющих фактах, совершенно ни при чем, потому что сам наблюдатель подтверждает, что избирательная комиссия выдала ей только один избирательный бюллетень. Поэтому тут это не более, не менее как инсинуации», - заключила глава ЦИК.

«Иногда граждане опускают не только бюллетени, но и петиции в ящики для голосования, чтобы они дошли. Поэтому здесь это все на уровне предположений создан скандал, причем создан скандал по вине наблюдателя», — резюмировала Ермошина.

13 ноября на участке № 37, входящего в состав Брестского-Восточного избирательного округа № 3, наблюдатель Юрий Вощенчук зафиксировал попытку вброса бюллетеней.

Видео инцидента размещено на YouTube. На нем запечатлено, как из кабинки для голосования выходит девушка с пачкой бюллетеней в руках. Подойдя к ней, наблюдатель спрашивает, сколько бюллетеней у нее в руках. Растерявшись, девушка выходит из помещения для голосования, так и не опустив бюллетени в урну.