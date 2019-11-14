Ермошина: Наблюдатель, предотвративший вброс бюллетеней, совершил злостное нарушение

Наблюдатель, перехвативший возле урны девушку с пачкой бюллетеней, должен быть лишен аккредитации.
Такое мнение высказала глава ЦИК РБ Лидия Ермошина в Минске 14 ноября во время досрочного голосования на выборах в нижнюю палату парламента.
На вопрос БелаПАН, будет ли ЦИК проводить проверку произошедшего, она ответила:
«Я думаю, что самая главная проверка — это лишение данного наблюдателя аккредитации. Он совершил злостное нарушение закона и гражданского, и избирательного. Во-первых, никого нельзя снимать — ни девушек, ни юношей, — без их согласия. Снимать на избирательном участке можно только с согласия председателя участковой комиссии. Он не сделал ничего этого. Нельзя вертеться около ящика для голосования. И тем более нельзя требовать что-либо у граждан. Он что, участковый оперуполномоченный, чтобы ему демонстрировали, что у них находится в руках?», - заявила Ермошина, комментируя инцидент
По словам Ермошиной, все, что совершил наблюдатель, — «это просто недопустимо». Она полагает, что участковая избирательная комиссия даст надлежащую оценку его действиям, передает Белапан.
«Если же говорить о том, что у нее была пачка, то мы не знаем, что у нее было в руках. И избирательная комиссия, если мы говорим о вопиющих фактах, совершенно ни при чем, потому что сам наблюдатель подтверждает, что избирательная комиссия выдала ей только один избирательный бюллетень. Поэтому тут это не более, не менее как инсинуации», - заключила глава ЦИК.
«Иногда граждане опускают не только бюллетени, но и петиции в ящики для голосования, чтобы они дошли. Поэтому здесь это все на уровне предположений создан скандал, причем создан скандал по вине наблюдателя», — резюмировала Ермошина.
13 ноября на участке № 37, входящего в состав Брестского-Восточного избирательного округа № 3, наблюдатель Юрий Вощенчук зафиксировал попытку вброса бюллетеней.
Видео инцидента размещено на YouTube. На нем запечатлено, как из кабинки для голосования выходит девушка с пачкой бюллетеней в руках. Подойдя к ней, наблюдатель спрашивает, сколько бюллетеней у нее в руках. Растерявшись, девушка выходит из помещения для голосования, так и не опустив бюллетени в урну.
Героиней видео оказалась педагог-психолог детсада Анастасия Куличкова. Директор этого детсада Татьяна Мосина является председателем избирательной комиссии. Основным кандидатом от оппозиции в этом округе избирается член Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Анна Канюс.
14 ноября Вощенчук подал жалобу в прокуратуру Бреста. Как сообщила Анна Канюс, наблюдатель, являющийся ее доверенным лицом, требует дать правовую оценку действиям председателя комиссии № 37, которая, как он считает, допустила вынос бюллетеней из помещения для голосования, и возбудить уголовное дело по статье 192 УК.
Кроме того, он добивается подсчета бюллетеней в ящике для голосования и сопоставления полученных данных с протоколами выдачи бюллетеней на участке».
Статья 192 Уголовного кодекса (нарушение законодательства о выборах, референдуме, об отзыве депутата и о реализации права законодательной инициативы граждан) предусматривает наказание в виде штрафа, или лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или исправительных работ на срок до двух лет, или ограничения свободы на срок до пяти лет, или лишения свободы на тот же срок.