Ермошина свела на нет роль наблюдателей на избирательных участках

Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина сегодня четко дала понять, что в условиях белорусской демократии присутствие наблюдателей любого толка на избирательных участках ровным счетом ничего не значит, собственно, как и наличие/отсутствие видеокамер.

«Я сама много раз наблюдала, в той же России, как идет трансляция: через пять минут ты уже не помнишь, кто пришел на этот участок и что там произошло», - заявила Ермошина, пришедшая на избирательный участок для участия в досрочном голосовании.

«Только если потом, при спорной ситуации просмотреть эту запись, но, если смотреть и наблюдать онлайн, вряд ли вы увидите нарушение закона, если оно не является явным — например, вброс бюллетеней», - продолжила она.

Журналисты позволили себе не согласиться с главой ЦИК.

«В ситуации, когда наблюдатель говорит, что на участке проголосовало 5 человек, а комиссия, что 100, камера помогла бы расставить все на свои места», - прозвучало возражение.

«Я еще раз повторяю: главное — это не то, что говорит наблюдатель или комиссия, главное — ящик для голосования и что в нем находится», - заявила Ермошина.