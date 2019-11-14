За 3 дня в Беларуси досрочно проголосовала пятая часть избирателей

В ходе досрочного голосования на выборах депутатов нижней палаты белорусского парламента за 3 дня проголосовали 19,43% избирателей.

Данные за 3 дня досрочного голосования опубликованы на сайте ЦИК РБ.

В рейтинге досрочников лидирует Витебская область с 21,15% проголосовавших избирателей. Далее следуют Гомельская область с 21,01% избирателей, Могилевская – 21,00%, Минская – 19,97%, Гродненская – 18,49%, Брестская – 17,74%, Минск – 17,30%.

Всего в списки избирателей включено 6 866 269 человек.

Досрочное голосование продлится по 16 ноября. Основной день голосования на выборах – 17 ноября.