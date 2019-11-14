ОГП опубликовала данные, подтверждающие механизм фальсификаций на выборах в Беларуси

Лидер ОГП Николай Козлов в суде законным образом получил доступ к документам, свидетельствующих, что подготовка к фальсификациям и сами фальсификации итогов голосования на выборах являются делом всей государственно системы.
В этом участвуют не только вертикальщики, администрация, трудовые коллективы, но и провластные партии, общественные организации и пр.
Речь идет о составах сформированных участковых комиссий, данные о членах которых были получены в ходе судебного процесса по жалобе лидера ОГП на невключение представителей партии в комиссии.
Полученные в суде документы доказывают, что, хотя выдвижение членов комиссий оформляется протоколами Союза ветеранов, Белорусского отделения Красного креста, Фонда мира, Союза женщин, Аграрной партии и т.п., все члены одной участковой комиссии – сотрудники одного предприятия или учреждения, причем в качестве председателя комиссии – их начальник, то есть, по сути, тот человек, который платит им зарплату.
Исходя из полученных данных, охватывающих 53 участка Центрального р-на г. Минска, в комиссиях состоит 651 человек; из них места работы и должности определены для 530 человек.
Список участков и предприятий, которые сформировали все комиссии Центрального района г. Минск - в следующем порядке: № участка, предприятие (в скобках - старший по должности член комиссии):
460 - Мингорисполком
461 - ЗАО МЗХ "Атлант"
462 - ЗАО МЗХ "Атлант"
463 - Минскэнерго + СМиТ
464 - ГХУ "Управление делами президента" + ЖКХ Центрального района (зам. директора ЖКХ Центр. района Новик А.П)
465 - ОАО Легавтотранс
466- ЗАО МЗХ "Атлант"
467 - ЗАО МЗХ "Атлант"
468 - ЗАО МЗХ "Атлант"
469 - КУП "Минскхлебпром" + 1 (директор) с "Реммехзавода"
470 - "Гомельобои" + ОАО ЦБК-Консалт (филиал) + 2 ср.школа № 48 (зам. директора школы Макаед Н.В. и зам. директора "Гомельобои" Жук Е.В.)
471 - ОАО Центр Моды + 3 ср. школа 44 (зам. директора Кот О.М.)
472- Универсам "Центральный" + 3 гимназия 42 + 1 ОДО "Виталюр" + 1 ОАО "Эккаунт Проф"
473 - Профсоюзы (основной - Белорусский профсоюз работников культуры, информации, спорта и туризма + Профсоюз работников образования и науки) (зам. пред. работников образования Ильина В.В., зам. пред работников культуры Филимонова Т.В.)
474 - Белавиа (100%)475 - КУП "Минская спадчина" (100%) (зам. директора Вериго Д. Е.)
476 - гимназия № 3 (директор Сборцев С.Н. + 3 зам.директора)
477 - ОАО "Минотель" (зам.ген.директора Шичков А.Н.)
478 - Минское городское жилищное хозяйство (два зам. ген. директора Герасимчик А.А. и Кремез Т.Е.)479 - Территориальный центр социального обслуживания населения Центрального района г. Минска + 2 УЗ "8-ая городская клиническая стоматологическая поликлиника" + 2 Пивзавод "Аливария" (директор Тер. центра Герасимова И.В. + зам.глав.врача Козлов Т.И.)
480 - ЖЭУ-4 Центрального района + Минское городское жилищное хозяйство + ЖКХ Центрального района + УП "Ремфорт" (директор ЖЭУ-4 Батура А.В.)
481 - Стройтрест № 4 (зам.ген.директора Фиранчук И.И.)482 - ср.школа 188 + 2 человека Белгорхимпром (зам. директора Вашкевич С.Н.)
483 - ГП "Белгеодезия" (зам. директора Левша Ф.А.)
484 - Минский государственный дворец детей и молодежи (зам.директора Вафина С.М.)
485 - РУП "Белтелеком"
486 - гостиница "Планета" (100%) (зам. директора Васильева Ю.М.)
487 - ОАО ГУМ
488 - УП "Белпромпроект"
489 - ТД "На Немиге" (зам.ген. директора Чебровская Е.Л.)
490 - ср. школа № 95 (зам.директора Сакович О.В.)
491 - ОАО "Минскремстрой" (зам. директора Чупров Д. В.)
492 - ср. школа 104 (директор Сидоренко Н.Н.)
493 - УЗ "16-ая городская клиническая поликлиника" (зам. глав. врача Павлова Е.В.)
494 - ср школа 35 (директор. Потеенко Н.Л.)
495 - ср. школа 37 (директор Андреева О.В.)
496 - КУП "Минскхлебпром" (директор Локтыш А.Н.)
497 - ЗАО "Милавица" 100 % (гендиректор Ющенко Михаил Васильевич - выдвинут Бел фондом мира)
498 - Белорусский государственный институт метрологии (100%)
499 - Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя» (100%)500 - УП "Белэнергострой" (зам.ген.директора Куршук А.М.)
501 - Гостиничный комплекс "Юбилейный" (зам.директора Перунов В.А)
502 - 4 городская поликлиника (зам.главного врача Абдольванд Е.Ю.)
503 - ср. школа 180 (3 зам. директора Воробей Т.В, Лютич И.С., Рацкевич А.В.)
504 - Белорусский государственный университет физической культуры
505 - Белорусский государственный университет физической культуры
506 - Белорусский государственный университет физической культуры
507 - МКСК "Минск-Арена"
508 - ср. школа 32 (директор Михайлова З.И.)
509 - Центр дополнительного образования детей и молодежи "Контакт" (директор Липень Е. В.)
510 - Республиканский научно-практический центр психического здоровья (зам. директора Осипчик С.И.)
511 - Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии
512 - Республиканский научно-практический центр психического здоровья
513 - Республиканский научно-практический центр психического здоровья (зам. директора Колбасова О.В.)
Сравнительные данные по составу комиссий в 2018 году (во время местной избирательной кампании) и сейчас, в 2019 говорят о том, что каждая комиссия в среднем на 67 % состоит из тех же самых участников, что при случайном формировании комиссий просто невозможно.
Теперь ОГП располагает этими данными, полученными в соответствии с законом, в полном объеме и поставит вопрос о внесении, по крайней мере, председателей комиссий и их заместителей в списки на отказ в выдаче Шенгенской визы.
От редакции: ОГП предоставила полученные Козловым данные, включая сводные таблицы.