Последнее обновление: 10.09.2018 14:40

Беларусь настаивает на сохранении объемов импорта нефтепродуктов из России

Власти РБ хотели бы сохранить сохранить существующие объемы поставки нефтепродуктов из России вопреки желанию Москвы сократить их на порядок.

“Мы настаиваем на том, чтобы сохранить традиционно сложившиеся объемы”, - заявил сегодня вице-премьер Игорь Ляшенко, которого цитирует Reuters.

На прошлой неделе глава налогового департамента российского Минфина Алексей Сазонов сказал, что Россия несет убытки из-за поставок нефтепродуктов в Беларусь и хочет сократить их до 100-300 тыс. тонн с нынешних примерно 2,0 млн.

Ляшенко сказал, что на этой неделе рассчитывает провести очередной раунд переговоров в Москве.

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