В Беларуси за 2 дня досрочно проголосовали 11,51% избирателей

В ходе досрочного голосования на выборах депутатов нижней палаты белорусского парламента за 2 дня проголосовали 11,51% избирателей.

Данные за 2 дня досрочного голосования опубликованы на сайте ЦИК РБ.

В рейтинге досрочников лидирует Витебская область с 12,87% проголосовавших избирателей. Далее следуют Гомельская область с 12,41% избирателей, Могилевская – 11,97%, Минская – 11,72%, Минск – 10,92%, Брестская – 10,58%, Гродненская – 10,08%.

Всего в списки избирателей включено 6 866 269 человек.

Досрочное голосование продлится по 16 ноября. Основной день голосования на выборах – 17 ноября.