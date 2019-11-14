Лукашенко требует пересмотра договора с РФ о совместной охране госграницы

Лукашенко инициировал заключение нового договора с Россией о совместной охране государственной границы.

Об этом он заявил, принимая с докладом председателя Госпогранкомитета Анатолия Лаппо и госсекретаря Совета безопасности Станислава Зася.

Лукашенко также потребовал довести до сведения российского правительства расходы Беларуси по охране границы

"Поэтому надо все эти вопросы сводить на уровне правительства и на стол: вот, мы помогаем. И чтобы российское общество знало и понимало, что никакие белорусы не нахлебники, что русскому человеку, россиянину, в Беларуси не хуже, чем в России. Давайте прямо говорить: лучше, чем в России. И они это отмечают. Поэтому, если российское руководство готово в этом направлении действовать, тогда давайте будем с ними заключать новый договор по обороне наших границ. Если россияне не хотят этого, тогда нам надо быть готовыми, как мы и работаем сейчас, действовать, защищая свои интересы от имени Республики Беларусь, в одиночку. Все эти вопросы должны быть открыты, честны и обсуждаться на переговорах с руководством Российским Федерации, в данном случае с пограничным ведомством", - заявил Лукашенко.

Договор о совместных усилиях в охране госграницы Беларуси был заключен с Россией в 1995 году. Годом ранее страны подписали соглашение о сотрудничестве по пограничным вопросам. Белорусские и российские пограничники взаимодействуют по нескольким направлениям: совместно противостоят незаконной миграции, выявляют причастных к экстремизму, пресекают каналы поставок наркотиков. Очередной срок действия договора заканчивается в ноябре 2019 года.

"Ряд положений этого договора, безусловно, потеряли свою актуальность. Времени прошло немало, ситуация изменилась. Ряд положений договора приносит реальную пользу, выполняется двумя сторонами. Но в целом договор требует актуализации и усиления. Ситуация, которая складывается на общих границах, требует более согласованных действий обоих заинтересованных ведомств и обеих стран. Мы готовы и предлагаем это сделать партнерам из Российской Федерации", - заявил глава Совбеза РБ, комментируя поручение Лукашенко.

Он сказал, что Беларусь не намерена выходить из договора об охране границы, но, исходя из сложившейся ситуации, предлагает переработать существующий договор.

«Тем более что сейчас удобное для этого время - в ноябре истекает очередной 5-летний срок его действия», - отметил Зась.

"Некоторые положения договора выполняются формально либо не в той степени, как это нужно. Это совместные усилия по развитию инфраструктуры, по оснащению сил и средств, которые привлекаются для охраны государственной границы. В этих направления как минимум нужно прилагать больше усилий", - отметил он.

Зась сказал, что открытость совместной границы имеет для Беларуси как плюсы, так и минусы. По его словам, один из негативных моментов - незаконные мигранты из России, которые, пользуясь прозрачностью границы, пытаются проникнуть на территорию Беларуси, а здесь их задерживают и депортируют. Кроме того, основной поток контрабанды наркотиков, задерживаемый белорусскими пограничниками, направляется в основном в Россию.

Глава Совбеза напомнил и о ситуации пунктами контроля на белорусско-российской границе.

"Мы как транзитная страна теряем свою привлекательность, потому что выставляются дополнительные пункты контроля и там заворачиваются граждане и грузы, они проходят через другие страны. Это минус для нас. Мы это тоже должны откровенно говорить и нашим гражданам, и нашим партнерам», - заявил Зась.

«Много лет работала система, когда проверку документов вели только белорусские пограничники на внешней границе Союзного государства, используя единый с россиянами список невъездных лиц. Однако потом Россия в одностороннем порядке ввела контроль на границе с Беларусью. В чем здесь смысл, полезность этих новых шагов - мы не видим. А определенные неудобства, конечно, есть", - продолжил он.

"Мы понимаем усилия Российской Федерации по обеспечению своей безопасности, понимаем риски, которые есть у нее - террористической угрозы и так далее. Но надо искать другие пути совместных действий, чтобы снимать эти неудобства. Как минимум надо оценить, зачем это сделано, для чего, какая от этого польза, и, может быть, есть смысл вернуться к той системе, которая существовала", - заключил глава СБ РБ.

В Союзном государстве действует Программа по совершенствованию пограничной безопасности до 2021 года. Благодаря этой программе развивается пограничная инфраструктура, закупаются новая техника и средства охраны границы. Уже построены четыре общежития, две интегрированные системы охраны границы, закуплено 28 автомобилей, более 200 средств связи.