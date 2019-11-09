Беларусь и Россия согласовали более 50% дорожных карт в рамках интеграции

Правительства России и Беларуси согласовали 16 из 31-й «дорожной карты» по углублению экономической интеграции в рамках «Программы действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений договора о создании Союзного государства».

Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на 3 источника, знакомых с ситуацией в межправительственных переговорах. Какие из интеграционных направлений утверждены, издание не сообщает.

«Задача - к 1 декабря выйти на стопроцентное согласование всех дорожных карт»,— сказал информированный собеседник “Ъ”. Этот же срок в начале недели обозначил премьер Беларуси Сергей Румас.

По большинству несогласованных направлений работу планируется завершить к 19 ноября, то есть к заседанию Совмина Союзного государства с участием Медведева и Румаса, в ходе которого стороны все сверят и, если «останутся шероховатости», займутся их устранением перед тем, как направить президентам.

Непосредственно на заседании Совмина обсудят «семь-восемь» из остающихся несогласованными «дорожных карт», включая такие сферы как сельское хозяйство и энергетика. По данным издания, формированию объединенных рынков электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов, а также развитию атомной энергетики посвящены пять отдельных «дорожных карт».

Что касается унификации налогового законодательства двух стран, то эта проблема может быть решена через гармонизацию налогового законодательства России и Беларуси, позволяющую выйти на два «идентичных или очень близких кодекса».

Собеседник газеты в госструктурах РФ пояснил, что единые акты предполагают наличие наднациональных органов, которых в Союзном государстве пока нет.

«По ним, как и по общей конституции, договориться пока не удается», - пояснил он.

По словам собеседника, о политической интеграции в рамках объединения можно будет говорить после того, как заработает все, что записано в экономических «дорожных картах». Замысел, отметил источник, состоит в том, чтобы потом двигаться в политическую сторону.

Если стороны в срок согласуют все «дорожные карты», утвердить их могут 8 декабря в Москве в день 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства России и Беларуси.