Лавров: Диалог России и Беларуси необходим из-за шагов США

Необходимость диалога России и Беларуси по вопросам стратегической стабильности возрастает из-за действий США в этой сфере.

Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в начале совместного заседания коллегий МИД России и Беларуси, передает ТАСС.

"Одним вопросом, который стоит у нас на повестке дня, является стратегическая стабильность, ситуация в сфере нераспространения, контроля над вооружениями. Процессы, которые в этих сферах разворачиваются, напрямую затрагивают национальные интересы России и Белоруссии, - обратил внимание Лавров. - Нас беспокоит тот кризис, который сейчас углубляется в сфере контроля над вооружениями".

"Имею в виду решение США вслед за выходом из договора о ПРО разрушить и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности… Сейчас под вопросом судьба ДСНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений). К этому добавляются и официальный отказ США ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, и отражение в американских доктринальных документах возможности понизить порог применения ядерного оружия, и планы по размещению ударных вооружений в космосе", - продолжил глава МИД РФ.

Лавров указал и на действия Запада, "направленные на подрыв универсальных принципов реализации Конвенции о запрещении химического оружия, что также вносит лепту в углубление кризисных явлений в сфере нераспространения оружия массового уничтожения".

Он также отметил, что Россия и Беларусь встревожены усилением военной активности НАТО вблизи границ двух государств.

"Мы договорились сегодня рассмотреть ситуацию, которая складывается на евро-атлантическом пространстве. Нас беспокоит продолжение курса НАТО на продвижение военной архитектуры ближе к нашим границам, беспокоит усиление военной активности Североатлантического альянса вблизи наших государств", - сказал Лавров.

"И мы исходим из того, что необходимо рассматривать эти процессы в контексте имеющихся у всех стран ОБСЕ обязательств не укреплять свою безопасность за счет безопасности других", - добавил министр.

На коллегии будет также рассмотрен вопрос «задействования рядом наших западных коллег, прежде всего США и Европейским союзом, нелегитимного инструментария односторонних санкций в нарушение принципов Устава ООН».