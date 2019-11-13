Румас: Беларусь подпишет дорожные карты только с учетом своих интересов

Беларусь подпишет дорожные карты с Россией только при условии, что будут учтены интересы самой Беларуси.

"Мы подпишем дорожные карты только в том случае, если интересы Беларуси будут учтены", - заявил сегодня премьер Беларуси Сергей Румас, которого цитирует БелТА.

По его словам, одна из самых сложных дорожных карт - по Налоговому кодексу.

"Страны самостоятельно развивали налоговое законодательство, и за очень короткий период его унифицировать сложно технически", - пояснил Румас, уточнив, что речь не идет о том, чтобы перейти на белорусский или российский кодекс: ставится задача взять лучшие практики в каждой стране и унифицировать подходы.

Премьер признал, что налоговая нагрузка в РФ ниже, и переход для белорусских субъектов хозяйствования на пониженные ставки налогов был бы благом, но тогда возникает вопрос компенсации выпадающих доходов для бюджета Беларуси.

"Дискуссия с РФ идет как раз об этом - как Беларусь будет компенсировать выпадающие доходы, чтобы они не оказали негативного влияния на экономику", - пояснил Румас.

Он также сообщил, что дорожные карты по нефти и газу еще не согласованы, но развязки найти можно.

"По ряду карт есть неурегулированные позиции, в том числе и по нефти, газу, энергетике. Но там нет нерешаемых вопросов", - заверил премьер.

Он напомнил, что всего готовится 31 дорожная карта, из которых около половины фактически согласованы и готовы к подписанию. Неурегулированные вопросы будут обсуждаться 19 ноября после заседания союзного Совмина.

"Мы договорились с российским премьером пройтись по всем картам и постараться максимально снять разногласия, которые есть. Потому что президентам мы не можем вынести тот блок разногласий, который есть сегодня. Но это все не неразрешимые вопросы. Они вставали в истории наших взаимоотношений с Российской Федерацией и раньше. Думаю, что мы найдем развязки", - продолжил премьер.

Отвечая на вопрос о том, что будет в случае, если не удастся договориться по нефти и газу, глава правительства сказал: "Значит, президенты поставят нам плохую оценку за нашу работу и обязательно найдут развязки".