Последнее обновление: 15.11.2019 11:46

Сенатор РФ пояснил Лукашенко ситуацию на белорусско-российской границе

Иностранные граждане не могут въехать в Россию через территорию Беларуси из-за существующих положений договора о белорусско-российской границе, напомнил в четверг зампред комитета СФ РФ по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, в настоящее время граница России и Беларуси открыта для пересечения граждан двух стран, и контрольно-пропускные пункты там не предусмотрены.

«А если в Россию через нашу общую границу пытается въехать гражданин иностранного государства, то это неправильно, потому что там нет КПП», — сказал Джабаров.

«Если белорусская сторона хочет, чтобы иностранцы, въезжающие в Белоруссию, спокойно проезжали через эту границу, что по нынешнему закону невозможно, надо, чтобы были КПП», — добавил Джабаров, комментируя высказывания А.Лукашенко на этот счет.

Лукашенко назвал абсурдом ситуацию, при которой законно въехавших в Беларусь иностранцев не пускают через границу даже при наличии у них российской визы.

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