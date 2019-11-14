Лукашенко: Не надо вякать в СМИ, что белорусы - нахлебники

Россия могла бы помочь Беларуси с поставками современного оружия ради совместной границы от «Балтики до Черного моря», но это вовсе не значит, что белорусы – «нахлебники».

Такой посыл сегодня озвучил А.Лукашенко, принимая с докладом председателя Госпогранкомитета Анатолия Лаппо и госсекретаря Совета безопасности Станислава Зася.

Лукашенко утверждает, что между пограничниками Беларуси и России проблем нет, между военными и транспортниками тоже все гладко, но когда все вопросы выводятся на правительственный уровень, вдруг появляется куча вопросов.

"Как результат, нас постоянно упрекают: "Мы чуть ли не содержим Беларусь. Она рухнет, если мы ее не будем дотировать, содержать". Надо посчитать, чего нам стоит защита совместной границы. Напомнить им о системе противовоздушной обороны: они долго просили меня, чтобы мы сделали ее совместно. От Балтики до Черного моря мы сегодня работаем на Российскую Федерацию. Это тоже денег стоит, и не только денег. И мы все равно нахлебники", - заявил Лукашенко.

Он напомнил, что сейчас Беларусь и Россия ведут переговоры по углублению интеграции, в связи с чем поручил все возникающие вопросы "свести, положить на стол и показать: старшие братья-россияне, вы посмотрите, какие услуги мы вам оказываем, и это недешево".

Лукашенко, естественно, поднял тему покупки Беларусью «за свои деньги» истребителей Су-30СМ.

"Но мы же выполняем и функции защиты на этом направлении Российской Федерации, народа России. Так почему нам не помочь? Почему не поставить современное оружие? Мы умеем им пользоваться не хуже, чем россияне, но платим за это колоссальные деньги. Я не к тому, что мы не будем выполнять свои функции. Я к тому, что не надо вякать в средствах массовой информации и даже уже на государственном уровне, что белорусы - гиря на ногах", - заявил Александр Лукашенко.