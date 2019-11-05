Последнее обновление: 05.11.2019 22:03

Дорожные карты интеграции России и Беларуси будут готовы до 1 декабря

Правительства Беларуси и России представят дорожные карты по интеграции двух стран их президентам до 1 декабря, сообщил сегодня премьер РБ Сергей Румас.

«Мы работаем сейчас над этим, чтобы к 1 декабря проекты дорожных карт представить президентам», — заявил Румас.

Также он добавил, что на 19 ноября запланировано заседание Совета министров Союзного государства, после которого Румас обсудит с российским премьером Дмитрием Медведевым планы по интеграции.

По словам Румаса, проекты дорожных карт подписываются на уровне глав правительств России и Беларуси, а конкретная программа действий по интеграции — на уровне президентов.

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