Дорожные карты интеграции России и Беларуси будут готовы до 1 декабря

Правительства Беларуси и России представят дорожные карты по интеграции двух стран их президентам до 1 декабря, сообщил сегодня премьер РБ Сергей Румас.
«Мы работаем сейчас над этим, чтобы к 1 декабря проекты дорожных карт представить президентам», — заявил Румас.
Также он добавил, что на 19 ноября запланировано заседание Совета министров Союзного государства, после которого Румас обсудит с российским премьером Дмитрием Медведевым планы по интеграции.
По словам Румаса, проекты дорожных карт подписываются на уровне глав правительств России и Беларуси, а конкретная программа действий по интеграции — на уровне президентов.