Беларусь отказалась приобретать Су-30СМ за размещение базы РФ

Беларусь отказалась от предложения России разместить на своей территории базу ВВС РФ в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30 СМ.

Об этом заявил госсекретарь Совбеза Беларуси Станиславь Зась в эфире белорусского ТВ (Беларусь-1).

Зась сказал, что попросили Россию оказать помощь в поставке истребителей Су-30 СМ, не уточняя, какую конкретно помощь запрашивала Беларусь (ред. - скорее всего кредитную).

«Изначально в этом процессе мы пробовали договориться с Россией об оказании помощи в решении этой сложной и очень затратной задачи. Взамен получили предложение о размещении на нашей территории военно-воздушной базы РФ. Но, согласитесь, это не одно и то же: размещение на нашей земле военно-воздушной базы не решает проблему развития нашей собственной боевой авиации», — отметил госсекретарь Совбеза.

Он добавил, что в итоге было принято решение «опираться на собственные возможности».

Беларусь и Россия подписали контракт на поставку 12 истребителей в мае 2017 года. Сегодня первые два истребителя Су-30СМ приземлились на военном аэродроме в Барановичах.