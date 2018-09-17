МВД Беларуси: Интернет – это зона абсолютной вседозволенности

Глава МВД Беларуси Игорь Шуневич в воскресном эфире белорусского зомбоящика озвучил очередную догму властей страны: только жизнь по уставу обеспечивает права и свободы граждан, а интернет – это криминальная клоака, уничтожающая эти права и свободы.

По мнению главы МВД, любая социальная деятельность должна происходить по определенным правилам, если этих правил нет, то происходит анархия, безвластие и уничижение прав, свобод и личности гражданина, передает БелТА.

"Если таковых правил нет, то они должны быть разработаны. Это мое мнение. Ответственность за совершение противоправных действий, неважно в какой сфере, области или форме, должна наступать безусловно. Авторизация в интернете дисциплинирует общество, пользователей в сети. Потому что, давайте признаемся, интернет сейчас - это зона абсолютно безответственного поведения, высказываний, мнений, оскорблений, распространения клеветы, совершения конкретных уголовных преступлений, административных правонарушений. За каждый поступок человек должен отвечать, особенно когда он нарушает чьи-то права, интересы. Исходя из этого, полагаю целесообразным, правильным и своевременным решение вопроса об идентификации участников этого процесса. Это дисциплинирует тех людей, которые сегодня не знают ни прав, ни границ, ни условностей, морали, принципов. Вседозволенности в какой-то степени будет поставлен барьер", - заявил Шуневич.