Беларусь оценивает в $240 млн. потери от налогового маневра РФ

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не получат убытков в этом году, несмотря на кризис с загрязнением российcкой нефти, сказал журналистам замглавы нефтехимического концерна Белнефтехим Владимир Сизов.

Минск ранее говорил, что рассчитывает на компенсацию за выход из строя оборудования, нарушение обязательств по поставкам нефтепродуктов, недополученной прибыли и дополнительных расходов, связанных с очисткой нефтепроводов.

Сизов добавил, что из-за налогового маневра в РФ Белоруссия ориентировочно потеряла около $240 миллионов за 9 месяцев.

Он также сказал, что Беларусь рассчитывает подписать соглашение о поставках нефти из Казахстана в октябре.