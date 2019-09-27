Беларусь не сможет реэкспортировать казахстанскую нефть

Казахстан намерен подписать соглашение с Беларусью о поставках нефти и нефтепродуктов до конца 2019 года, но при одном существенном условии – запрете на реэкспорт Беларусью казахстанской нефти и нефтепродуктов из нее.

Об этом сообщил журналистам в пятницу вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов, передает ТАСС

"В целом текст соглашения, я думаю, согласован между двумя отраслевыми министерствами и "Белнефтехимом". Остались два вопроса. Один из них касается обязательств белорусской стороны по тому, что не будет реэкспорта. Есть вопрос, что наши нефтепродукты не должны дальше в третьи страны уходить или нефтепродукты, выработанные из нашей нефти, должны быть для внутреннего потребления", - пояснил вице-министр.

Он отметил, что второй момент, который сейчас согласовывают - это время вступления соглашения в силу. "Учитывая, что эти два вопроса еще не сняты, я думаю, в октябре мы не успеем подписать, потому что достаточно длительные процедуры внутреннего согласования", - уточнил Магауов.