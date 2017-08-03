Лукашенко потребовал новую версию декрета о тунеядцах с 1 октября

Новая версия декрета о тунеядцах вступит в силу с 1 октября 2017 года. Такое пожелание сегодня высказал Лукашенко, заявив при этом, что никакой отмены «тунеядства» не будет.

"Как мне доложили, уже завершена подготовка новой редакции декрета №3. Я хотел бы обстоятельного доклада на эту тему. К первому октября мы должны иметь этот документ", - обозначил срок белорусский правитель.

"Общество должно знать, что никакой отмены декрета №3 быть не может. Я уже мотивировал этот вопрос: как минимум полмиллиона у нас неработающих людей. Из них 200 тыс. мы можем освободить: многодетных, больных, инвалидов, людей, которые, может, и хотят работать, но у них не получается в силу жизненных обстоятельств. Но 300 тыс. где? Поэтому декрет №3 - это 300 тыс. тех, кто должен работать, но не работает. И мы их должны заставить работать. Вот и вся идеология. Скрывать здесь от народа ничего не надо", - заявил он.