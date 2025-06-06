Последнее обновление: 06.06.2025 17:52

В Беларуси ограничили работу 18 тысяч информационных ресурсов

Министерство информации Беларуси ограничило работу 18 тыс. информационных ресурсов, похвастался глава ведомства Марат Марков.

По его словам, только за пять месяцев этого года было заблокировано столько же, сколько и за весь прошлый год.

«Министерство информации совместно с правоохранительными органами уже ограничило деятельность 18 тыс. информационных ресурсов, из них почти 7 тыс. признаны экстремистскими. Только в прошлом году их заблокировано более 3,15 тыс. И за пять месяцев 2025 года мы эту цифру уже достигли», - похвастался чиновник.

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