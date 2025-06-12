Генерал ФРГ принял командование НАТО на восточном фланге

Оперативное командование объединенными союзными силами на восточном фланге НАТО, штаб которых базируется в нидерландском Брюнсюме, возглавил инспектор Военно-воздушных сил бундесвера генерал Инго Герхарц.

По информации немецких СМИ, 59-летний генерал сменил на этом посту итальянского генерала Гульельмо Луиджи Милиетту и на ближайшие годы возглавит оперативную защиту восточного фланга НАТО, протянувшегося от Норвегии до Венгрии. Герхарц примет командование армией вдоль почти 4000-километровой границы с Россией и Беларусью.

"Сейчас мы столкнулись с горячей войной в Европе. Сегодняшние угрозы сложнее, чем когда-либо", – заявил генерал при вступлении в должность.

Инго Герхарц был одним из офицеров бундесвера, чьи переговоры были перехвачены и опубликованы российской пропагандой в марте 2024 года. Министерство обороны Германии тогда признало утечку записи онлайн-конференции высокопоставленных офицеров военно-воздушных сил Германии.

После перехвата разговоров в отношении Герхарца начали расследование, но оно было прекращено, поскольку его причастность к утечке не была подтверждена.