Последнее обновление: 09.06.2025 14:19

В Польше пересмотрят результаты второго тура президентских выборов

В Польше могут просмотреть результаты второго тура президентских выборов.

Национальная избирательная комиссия (PKW) рассмотрит ошибочно заполненные протоколы, сообщил ее член Ришард Калиш

Заседание комиссии состоится 9 июня в 17:00. Отчет будет передан в Верховный Суд.

После рассмотрения этого отчета, суд примет решение о действительности выборов президента Польши, отметил Калиш.

Второй и решающий тур выборов состоялся 1 июня. Согласно официальным результатам победу одержал Кароль Навроцкий от партии Право и справедливость (PiS) – 10 606 877 голосов, или 50,89%. Его оппонент Рафал Тшасковский от Гражданской коалиции (KO) набрал 10 237 286 голосов или 49,11%.

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