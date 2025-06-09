Орбан не считает РФ угрозой для НАТО, потому что та "не может справиться даже с Украиной"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не видит реальной военной угрозы со стороны России для стран НАТО, поскольку она оказалась неспособной достичь желаемого в Украине. Об этом он сказал в интервью французскому LCI.

"Россияне слишком слабы для этого. Они не могут даже победить Украину, поэтому они не могут действительно напасть на НАТО", – заявил он.

В то же время в ответе на другой вопрос он заявил, что Украина "проиграет войну" и что, мол, реальные переговоры о ее прекращении будут между Россией и США.

"Ни Европа, ни Украина не смогут договориться с Россией. Украина – потому что проигрывает войну, а Европа – потому что слишком вовлечена в это. Нужно, чтобы это было соглашение между россиянами и американцами", – сказал премьер Венгрии.