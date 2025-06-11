Сейм Польши выразил вотум доверия правительству Туска

Сейм Польши выразил вотум доверия коалиционному правительству Дональда Туска. Трансляцию голосования вел телеканал TVP Info.

Стоит отметить, что инициировал процедуру сам премьер-министр, отреагировав таким образом на победу во втором туре президентских выборов Кароля Навроцкого — кандидата, поддерживаемого оппозиционной консервативной партией «Право и справедливость» (PiS).

По итогам голосования правительству удалось избежать отставки. Для вотума недоверия требовалась поддержка простого большинства в присутствии не менее половины установленного законом числа депутатов (всего в сейме 460 мест). Доверие кабинету Туска выразили 240 парламентариев, «против» проголосовали 210, ни один из депутатов не воздержался.