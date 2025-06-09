Последнее обновление: 09.06.2025 14:19

Системы ПВО НАТО нуждаются в четырехкратном увеличении

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призовет в понедельник западный оборонный альянс усилить свои средства противовоздушной обороны на 400%.

"Мы видим в Украине, как Россия устраивает воздушный террор, поэтому мы усилим щит, защищающий наше небо. Наши военные также нуждаются в тысячах дополнительных единиц бронетехники и танков, миллионах снарядов. Мы также должны удвоить свои возможности в логистике, поставках, транспорте и медицинской поддержке", - говорится в речи, с которой Рютте выступит в понедельник в лондонском аналитическом центре Chatham House.

Отрывки из этой речи были предоставлены средствам массовой информации бюро генсека НАТО.

Как отмечает агентство Reuters, увеличение средств ПВО НАТО будет одним из приоритетов на саммите альянса в Гааге в июне 2025 года, где должны быть приняты решения о заметном увеличении военного потенциала НАТО и оборонных расходов ее членов.



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