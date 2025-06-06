Латвия фиксирует увеличение числа помех GPS в своем воздушном пространстве

В воздушном пространстве Латвии за первые пять месяцев этого года зафиксировано 497 случаев помех в работе глобальной системы позиционирования (GPS), что на 52% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом рассказали в компании Latvijas gaisa satiksme (LGS), которая занимается аэронавигационным обслуживанием.

В частности, в мае зафиксировано 98 случаев GPS-помех, что на 36,1% больше, чем за тот же месяц прошлого года (72).

В 2023 году было зафиксировано 820 случаев GPS-помех, в 2022 году – 342, в 2021 году – 26.

Как отмечают в LGS, помехи начались одновременно с вторжением России в Украину и, скорее всего, связаны с ним.

В Агентстве гражданской авиации ранее объяснили, что, хотя GPS-помехи влияют на процессы в гражданской авиации, они не создают угрозы для полетов, поскольку для обеспечения их безопасности используют несколько систем.

Каждый случай GPS-помех анализируется Европейским агентством авиационной безопасности.

Эстония ранее говорила, что препятствование сигналам GPS является нарушением международного права со стороны РФ.

Тем временем в Финляндии работают над устройством для противодействия помехам GPS.