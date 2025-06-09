Лукашенко заявил о необходимости повышать производительность труда, чтобы конкурировать с ЕС

Лукашенко заявил о необходимости повышать производительность труда в три-пять раз, чтобы эффективно конкурировать с Европейским союзом в плане торговли товарами. Свое мнение он озвучил в ходе встречи с главой Калининградской области Алексеем Беспрозванных.

"У нас есть у кого учиться. Давайте будем откровенны, европейцы в этом плане молодцы", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он отметил, что с учетом дефицита трудовых ресурсов в Беларусь начали приезжать люди из других регионов мира, что вызвало определенную реакцию в обществе.

"Я говорю: хорошо, мы никого сюда (звать не будем - прим.), у нас жестко это контролируется, но тогда производительность труда надо как в Евросоюзе - в три-пять раз выше. Потому что если мы не будем конкурентными с Европейским союзом, нам нечего там делать (в плане торговли товарами - прим.), особенно Калининграду и Беларуси. Потому что у нас та экономика, которая присуща всему Европейскому союзу. И с ними надо конкурировать. А, значит, это прежде всего рабочий человек", - сказал Лукашенко.

В апреле Лукашенко заявил, что Беларусь и Пакистан выработают программу по привлечению в республику трудовых мигрантов, которая будет утверждена межправительственным соглашением. Он уточнил, что нужно выработать механизм, отметив, что на этой теме заинтересованные хотят взбудоражить белорусское общество. Однако в случае отсутствия в стране иностранных сотрудников белорусам придется "работать тогда за троих, хотя бы за двоих". Лукашенко тогда сообщил, что сегодня в республике работают два десятка пакистанцев, которые "не дестабилизируют обстановку, а работают добросовестно".