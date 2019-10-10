Последнее обновление: 10.10.2019 12:20

Минск покинул еще один российский дипломат

Белорусские власти заставили покинуть Минск советника-посланника посольства РФ в Беларуси Алексея Сухова.

Об этом сообщил телеграм-канал Незыгарь (https://t.me/russica2).

На прошлой неделе сообщалось о том, что Минск покинул военный атташе посольства РФ в Беларуси Роман Спиридонов, которого Минск, как утверждают, выслал за «деятельность, несовместимую м дипломатической».

Российские власти, и в частности симпатизирующий Лукашенко нынешний посол РФ в Минске Мезенцев, назвали отъезд Спиридонова обычной кадровой ротацией. Однако, эта версия не сильно убедила экспертное сообщество.

Вина же Сухова, от которого также избавился официальный Минск, сводится к тому, что до переезда в Минск он был заместителем и помощником экс-посла РФ в Минске Михаила Бабича в Приволжском федеральном округе.

Сухов - выходец из ГРУ. В ПФО он курировал внутреннюю политику регионов, входящих в федеральный округ, и работу силовиков.

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