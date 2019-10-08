Путин поручил проработать вопрос сближения России и Беларуси

Президент России Владимир Путин дал поручение федеральным органам исполнительной власти проработать вопрос синхронизации законодательства России и Беларуси в различных сферах.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к российскому правительству, поручение должно быть выполнено до 1 января 2020 года. Оно направлено в ключевые министерства.

При этом, каждое ведомство должно подготовить предложения по своему направлению (например, Минфин — по вопросу гармонизации налоговых систем).

Поручение президента дано в рамках программы экономической интеграции двух стран — проект этой программы 6 сентября парафировали премьеры двух стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас.

Предполагается, что поручение затронет самые разнообразные сферы — унификацию и/или гармонизацию законодательства о налогах и сборах, таможенной политики, энергетической и промышленной политики, связи, банковского надзора и т.д.