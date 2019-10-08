Кремль не согласился с мнением Лукашенко о конфликте в Украине

Кремль не согласился с высказыванием Лукашенко о том, что Россия является участником конфликта на Донбассе, но признал, что впервые слышит подобного рода заявления со стороны белорусского правителя.

Выступая сегодня на форуме в Минске, Лукашенко заявил, что на Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной.

«И не надо после меня говорить, что это не конфликт России и Украины», - сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ Д.Песков отметил, что в Кремле не слышали подобных высказываний белорусского президента. После уточнений журналистов пресс-секретарь заявил, что «здесь можно только не согласиться с этим тезисом».

По его словам, конфликт на Донбассе является конфликтом внутри Украины. Он заявил, что Россия никогда не являлась, не является и не будет являться его стороной.