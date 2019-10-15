США передают России контроль над сирийским Манбиджем

США и Россия договорились о смене контроля над сирийским городом Манбидж. После того, как оттуда уйдут американцы, там должны устроиться российские силы.

Об этом пишет журнал Newsweek со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Пентагона, передает РБК.

По его словам, в понедельник войскам США был поставлен 24-часовой дедлайн на выход из Манбиджа. «По сути, это передача», — сказал источник. Американцы должны поскорее разобраться со своим оборудованием в городе и уничтожить технику, которую нельзя вывезти, добавил он.

В июле 2012 Манбидж был захвачен силами сирийской оппозиции, спустя два года его захватили террористы «Исламского государства» (запрещенная в России организация), для которых он был своего рода пропускным пунктом в Турцию. В июне 2016 поддерживаемые США «Сирийские демократические силы» (SDF) начали наступление на Манбидж, а к августу полностью зачистили его от сил ИГ.

Военная операция Турции на северо-востоке Сирии началась 9 октября. В Анкаре заявляли, что ее цель — вытеснить от границы курдские «Отряды национальной самообороны» (YPG) и SDF.

Вечером 14 октября в СМИ появились сообщения о том, что на Манбидж наступают турецкие военные (об этом писали, в частности Ahaber и DHA). Позже сирийское госагентство SANA сообщило, что силы правительственной армии Сирии взяли город. Это произошло через день после того, как курдские группировки и Дамаск договорились о размещении правительственных войск по всей длине сирийско-турецкой границы.