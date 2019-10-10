Эрдоган через газету ответил Трампу об операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью газете Yeni Safak заявил, что Анкара имеет полное право проводить операцию «Источник мира» на территории Сирии благодаря соглашению, которое было подписано турецкими и сирийскими властями в 1998 году.

Так он ответил на заявление президента США Дональда Трампа, который назвал «плохой идеей» решение Эрдогана начать второй этап этой операции, передает РБК.

«Что же касается использования воздушного пространства над Сирией, то оно не принадлежит США. Это международное пространство, это сирийское воздушное пространство. Раз оно не принадлежит США, то вопрос о его использовании также решается режимом», — заявил Эрдоган.

По словам президента, американские войска находятся на территории Сирии не по приглашению сирийского лидера Башара Асада, а турецкие имеют право там быть в рамках подписанного в Адане соглашения. «Согласно этому договору, если режим не принимает меры против Рабочей партии Курдистана (РПК), то наши военные имеют право преследовать террористов», — отметил он.

Как отметил президент, у начатой накануне операции есть три основные цели. Во-первых, обезопасить южную границу Турции от террористов. Во-вторых, защитить территориальную целостность Сирии. И, в-третьих, обеспечить возвращение на родину сирийцев, которые были изгнаны из страны.

В период двух последних десятилетий прошлого века отношения между Турцией и Сирией серьезно обострились, поскольку Анкара обвиняла Дамаск в поддержке РПК. В октябре 1998 года кризис достиг своего пика, после чего турецкие власти обязали Сирию в течение 45 дней полностью отказаться от поддержки Рабочей партии Курдистана. Вслед за этим Сирия выслала из страны ее лидера Абдуллаха Оджалана, и отношения между странами улучшились — 20 октября того же года был подписан Аднанский договор, затрагивающий вопросы безопасности.

Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» на севере и северо-востоке Сирии днем 9 октября. По его словам, операция направлена против террористических организаций «Исламское государство» (запрещена в России) и РПК. Вечером Турция начала наземное наступление в трех точках к востоку от реки Евфрат.

Тем временем, Американские сенаторы от обеих партий предложили ввести санкции против Турции на фоне начатой Анкарой военной операции в Сирии.

Его авторами выступили сенатор-демократ Крис Ван Холлен и сенатор-республиканец Линдси Грэм. Они предложили обложить санкциями энергетический и военный сектора Турции, а также ввести визовые ограничения.

Кроме того, они намерены ввести финансовые ограничения в отношении турецкого руководства. В документе отмечается, что санкции могут быть введены против руководителей Минобороны, МИДа, Минфина, Минэнерго, Министерства торговли, а также президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана и вице-президента Фуата Октая. Ограничения будут касаться их активов, которые находятся в США.

Помимо этого сенаторы хотят ввести санкции против Турции за покупку у России нескольких батарей зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Также под ограничения могут попасть поставки американских вооружений для Военно-воздушных и Военно-морских сил Турции.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что последствия для Турции могут быть более жесткими, нежели просто санкции.

«Я разрушу турецкую экономику, если это произойдет. Однажды я уже это сделал. Я надеюсь, что он проведет операцию настолько гуманно, насколько это возможно», — отметил американский лидер.

Трамп подчеркнул, что сделает что-то «намного хуже, чем санкции», которые предложили ввести против президента Турции в конгрессе. «Мы должны будем определить это по ходу дела», — добавил президент.

Министерство нацобороны Турции сообщило, что в ходе начатой операции нанесены удары по 181 объекту террористических организаций.

Отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) также заявили, что Турция совершили атаку по сирийской тюрьме, в которой содержатся боевики группировки «Исламское государство».

По данным SDF, в результате турецких обстрелов приграничных районов на севере Сирии погибли не менее пяти местных жителей и трое военнослужащих. Атаке ведутся по таким городам как Рас-эль-Айн, Телль-Абъяд, Камышлы и Дарбасия.