Турция не признает апрельские выборы в парламент Сирии

Турция не признает выборы в парламент Сирии, проведение которых на апрель текущего года назначил президент Башар Асад.

Об этом сообщил официальный представитель турецкого лидера Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, сообщает РБК со ссылкой на агентство Anadolu

Он отметил, что предстоящие выборы не будут легитимными ни для Анкары, ни для Дамаска, ни для международного сообщества.

Накануне Асад подписал указ о проведении выборов в Народный совет (однопалатный парламент) страны 13 апреля 2020 года.

Конфликт между Анкарой и официальным Дамаском обострился после начала взаимных обстрелов сирийской правительственной армии и турецких военных. В конце января Турция начала операцию «Весенний щит».

10 февраля ситуация в Идлибе обострилась после артобстрела турецкого поста в районе сирийского города Тафтаназ, в результате чего погибли пять турецких военных. Затем Турция нанесла ответный удар по 115 целям сирийской армии. Также в боевых действиях приняли участие российские военные. В частности, группа бомбардировщиков Су-24 нанесла удар по протурецким боевикам, прорвавшим оборону сирийской армии в районе населенных пунктов Кминас и Найраб.

28 февраля Анкара заявила, что сирийские военные нанесли авиаудар по турецким солдатам, в результате чего погибли 33 человека, еще 32 пострадали. В ответ Турция нанесла удары по позициям сирийской армии.

Комментируя ход операции, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в результате военных действий были уничтожены более 3,2 тыс. сирийских военных. Утром 4 марта в Идлибе в ходе атаки силами армии Асада были убиты два турецких солдата.