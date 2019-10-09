Последнее обновление: 09.10.2019 15:38

Турция проинформирует все причастные страны о готовящейся операции в Сирии

Турция намерена проинформировать все причастные страны о готовящейся операции ВС республики в Сирии.

Как сообщил в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, Анкара передаст всю необходимую информацию, в частности, ООН и Сирии, передает ТАСС.

"Мы проинформируем все необходимые страны, в том числе ООН и Сирию. Эта операция будет важна для стабильности и безопасности региона", - приводит его слова газета Hurriyet.

Действия Турции в Сирии станут предметом обсуждения запланированного на 17-18 октября саммита Евросоюза.

"Этот вопрос будет включен в повестку Европейского совета на следующей неделе", - заявил в среду на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер.

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