Турция обозначила задачи операции в Сирии

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ответил на угрозы президента США Дональда Трампа ввести жесткие экономические санкции против Турции из-за ее операции в Сирии. Об этом Чавушоглу заявил в эфире телеканала CNN Turk.

Он отметил, что текущая операция является вопросом национальной безопасности для Турции.

«Независимо от того, кто угрожает экономическими санкциями, это вопрос выживания для нас. Мы делаем все возможное для будущего нашей страны, нашего народа, нашего государства. Мы также видели, что даже наши союзники склоняются встать на сторону террористической организации. Они не выбирают сторону своего союзника, Турцию. Таким образом, если случится что-то серьезное с Турцией завтра, они не будут стоять на нашей стороне. Мы сами должны будем принять меры против террористов», — сказал Чавушоглу.

Министр также заметил, что Турция имеет полное право на проведение операции на основании соглашения, подписанного Анкарой и Дамаском в 1998 году в турецком городе Адана. Согласно ему, Турция имеет право делать то, что необходимо для борьбы с террористами в случае, если сирийские власти не могут сделать этого сами, пояснил он. Он также заметил, что перед операцией Анкара уведомила другие страны и международные институты, передает РБК.

Чавушоглу уточнил, что «глубина зоны безопасности составит 30 км, в некоторым местах возможно несколько меньше». Операция направлена исключительно против террористов, а не против гражданских лиц, отметил министр. «Гражданских лиц мы защитим, как делали ранее. Террористы не смогут использовать гражданских лиц в качестве живых щитов», — пообещал он.

Турция начала свою наземную операцию на территории Сирии к востоку от Евфрата 9 октября против курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG), которые Анкара считает террористическими группировками. Президент Реджеп Эрдоган объяснял необходимость операции тем, что Вашингтон не выполнил своих обещаний по созданию зоны безопасности в регионе. США в свою очередь заявили, что не станут поддерживать турков и каким-либо образом участвовать в их операции. Вашингтон рассматривает YPG как союзников в борьбе с террористами «Исламского государства».