Турция на год продлила мандат на военную операцию в Сирии

Парламент Турции во вторник, 8 октября, ратифицировал продление на год мандата, который позволяет Анкаре проводить военные операции в Ираке и Сирии в случае угрозы безопасности.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на AP.

Турецкие депутаты продлевают действие этого разрешения ежегодно с 2014 года. Срок мандата, который истекал 30 октября 2019 года, продлен до 30 октября 2020 года.

В понедельник, 7 октября военно-воздушные силы Турции, атаковали штаб курдских формирований, входящих в коалицию Сирийских демократических сил (SDF), в городе Эль-Маликия на северо-востоке сирийской провинции Хасеке.

Тем временем, Пентагон отчитался о выводе своих военных с севера Сирии в связи с военной операцией Турции против сирийских курдов.

«К сожалению, Турция решила действовать в одностороннем порядке. В результате мы вывели американские войска c севера Сирии, где существует угроза потенциального вторжения Турции, чтобы обеспечить их безопасность», —заявил представитель пресс-службы Пентагона Джонатан Хоффман, передает Reuters.

По его словам, решение о выводе военных было принято после того, как президент США Дональд Трамп провел консультации с министром обороны Марком Эспером и главой Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли.

5 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары начать в одиночку военную операцию на северо-востоке Сирии, так как США не выполнили свои обещания по созданию зоны безопасности вблизи турецкой границы. Впоследствии в пресс-службе Белого дома подтвердили, что США не намерены участвовать в военной операции.